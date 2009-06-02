Нужен специалист отлично знающий вопрос, Linux HP DL380 dual xeon 3.4g/ ОС CentOS 5.3 x86-64 Подробности в icq 53668493 Также нужен вебспециалист для сайта игры
Игра на java
Нужно реализовать игру камень-ножницы-бумага на java с простейшим графическим интерфейсом.
В проекте должно быть 8 классов,простейшее меню(новая игра,выход).
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