Разработка игры для Вконтакте. ( аналог farmer)

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки664 просмотра

Требуется разработка качественной , сложной игры для vkontakte ( аналога farmer.vkontakte.ru )

Реализовать прием смс , и вебмани.

Основное ТЗ вышлю .

Кандидаты должны иметь опыт создания игр вконтакте , и желательно портфолио .

Так же свои идеи по проекту .

16 лет назад
bverigin
Борис 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

DUOS
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$1500
20 дней

Заявки фрилансеров

DUOS
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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