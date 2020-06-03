Дописать и отредактировать мотивационное письмо

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрытнет заявок214 просмотров

Здравствуйте! Ниже присылаю ссылку на вордовский файл с письмом и подробностями https://yadi.sk/d/ZRDaPIB_4So71Q

5 лет назад
Genelsi
Иван 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров