Всем привет! Суть задачи: написать кастомный плагин корзины на Wp, которая была бы точь-в-точь как на тильде. Есть уже купленный плагин cart all in one, можно взять его за основу. Предлагайте, пожалуйста, конечную цену за ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет! Мне постоянно пишут на другой бирже с вопросами сколько будет скопировать такой-то сайт. Это необязательно значит, что они закажут, но я не могу самостоятельно обработать все запросы. Поэтому ищу человека, который не только ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт на Wordpress + Elementor, на нем продается электронный товар. Нужно сделать one page checkout, чтобы при нажатии на кнопку "Купить", человека сразу редиректило на ввод имени и почты. После нажатия на кнопку "Оплатить" ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
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Здравствуйте! Ниже присылаю ссылку на вордовский файл с письмом и подробностями https://yadi.sk/d/ZRDaPIB_4So71QРедактирование и Корректуранет заявокЗакрыт5 лет назад
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Нужно сделать некоторые корректировки в коде. Пишите стоимость и время выполнения. Прикладывайте ссылку на ваши сайты с такими показателями по скорости.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад