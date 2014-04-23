Наборщик текстов

Здравствуйте, коллеги! Предлагаю сразу перейти к делу. Имеется таблица, в которой указываются характеристики музыкальных инструментов (в нашем случае - гитар) и ее, собственно, нужно заполнить. В 98% случаев всю информацию можно взять с одного сайта. Самостоятельно придумывать ...
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Требуется написание текстов для сайтов со сдельной оплатой. Выплаты ежедневно без ожидания. Для кандидатов нет ограничений, кроме умения писать тексты на заданные темы. Несложная работа на 2-3 часа в день. Заработок выше среднего. Пишите на email
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