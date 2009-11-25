Нужно набить текст с аудифайлов.

Аудиофайлы с конференций и семинаров.

Есть разные записи около 1-4 часов

Тема конференции и семинаров центры обработки данных.

Цену укажите за 1 час ввода с аудиозаписи

Оплата вебмани, рубли

Возьму 2-3 исполнителя

P.S. Русский не главное, ошибки в русском допускаются

Вздохи и ахи, междометья вводить не надо

Вопросы и ответы вводить надо

Главное ничего не пропустить - обязательно будет проверка по реперным точкам

Поверьте, у меня очень наметанный глаз, так что халява не пройдет

!!! Сразу договоримся, если что-то пропустите, то увы, оплата 50%, так как очень сложно все проверять - у меня просто физически нет столько времени, чтобы все запись даже прослушать !!!