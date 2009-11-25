Есть текст в doc с картинками и формулами. Нужно его качественно перевести в html.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно набить текст с аудифайлов.
Аудиофайлы с конференций и семинаров.
Есть разные записи около 1-4 часов
Тема конференции и семинаров центры обработки данных.
Цену укажите за 1 час ввода с аудиозаписи
Оплата вебмани, рубли
Возьму 2-3 исполнителя
P.S. Русский не главное, ошибки в русском допускаются
Вздохи и ахи, междометья вводить не надо
Вопросы и ответы вводить надо
Главное ничего не пропустить - обязательно будет проверка по реперным точкам
Поверьте, у меня очень наметанный глаз, так что халява не пройдет
!!! Сразу договоримся, если что-то пропустите, то увы, оплата 50%, так как очень сложно все проверять - у меня просто физически нет столько времени, чтобы все запись даже прослушать !!!
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сделать 5 статей по 2000 знаков. Тема "гранит и что из него делают". Сделать значит взять статью и отрерайтить 5 раз. Сделать нужно срочно - 1 день на это. Оплата желательно 1 у.е за 1000, ...Редактирование и Корректура3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужно отредактировать несколько десятков pdf документов - сменить шапку и так, по мелочи. ТЗ есть. Предлагаю 8 р/документРедактирование и Корректура20 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сопоставить готовый рубрикатор состоящий из 2 с небольшим тысяч рубрик с кодами ОКВЭД их около 1700. Один код может подходить к нескольким рубрикам, но не одна рубрика не должна остаться без присвоенного кода ОКВЭД. ...Закрыт14 лет назад
- $20
Есть база данных, собранная на сайте, то есть в открытом доступе. В ней 2-3 тысячи позиций. В каждой записи есть имя владельца, контактная информация, емаил и адрес сайта. Необходимо последовательно пройтись по каждой записи и ...Редактирование и Корректура26 заявокЗакрыт14 лет назад
Всем привет. Необходимо поредактировать текст для английской версии веб-сайта одной организации. Большая часть перевода выполнена довольно-таки качественно. Сверять правильность перевода во время редактирования текста надо с украинской версией веб-сайта, так что знание украинского языка для исполнителя обязательное. Количество знаков ...Завершен14 лет назад
Нужна распознать статьи и внести текст в файл exel. Исходники- jpg, djv, pdf. Формат А4. Количество 100 страниц . Ваши предложения . Просьба указать стоимость за работу и вашу аську. Если ...Редактирование и Корректура49 заявокЗакрыт14 лет назад
Корректировка текста на грамотность и семантически, писать в icq 711-037Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо выполнить грамотный рерайт (там где это можно сделать) служебной информации магазина (доставка, оплата..etc). В исходном материале 18к знаков без пробелов, кое-где текст помечен серым шрифтом - там где рерайт не нужен, пропускаем. Работа специфичная, сами понимаем, ...Завершен14 лет назад
- $5
Есть doc-файл с 2-мя колонками. в каждой просто перечислены сайты. нужно удалить те названия сайтов, которые есть в обеих колонках. работа простая, примерно на час. В одной колонке примерно 200 сайтов, в другой 130.Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт14 лет назад