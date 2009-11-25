Нужно набить текст с аудифайлов

Редактирование и КорректураЗавершен68 заявок1391 просмотр
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Нужно набить текст с аудифайлов.

Аудиофайлы с конференций и семинаров.

Есть разные записи около 1-4 часов

Тема конференции и семинаров центры обработки данных.

Цену укажите за 1 час ввода с аудиозаписи

Оплата вебмани, рубли

Возьму 2-3 исполнителя

P.S. Русский не главное, ошибки в русском допускаются

Вздохи и ахи, междометья вводить не надо

Вопросы и ответы вводить надо

Главное ничего не пропустить - обязательно будет проверка по реперным точкам

Поверьте, у меня очень наметанный глаз, так что халява не пройдет

!!! Сразу договоримся, если что-то пропустите, то увы, оплата 50%, так как очень сложно все проверять - у меня просто физически нет столько времени, чтобы все запись даже прослушать !!!

14 лет назад
Cablemaster
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
Farspacer
Костенко 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
14 лет назад
$3
4 дня
Никита справился со своей работой. Работа была очень непростая Всем рекомендую как исполнительного фрилансера, берущего работу и ее выполняющую. СПАСИБО.
Largo_Vinch
Владимир 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
alexus_
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
KasFID
Кирилл 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня