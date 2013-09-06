Правка контента

Редакторскому отделу компании «Слетать.ру» требуется редактор для постоянной удаленной работы. Занятость: полная. График работы: будничный; с 10:00 до 18:00 по московскому времени (возможна индивидуальная корректировка). Заработная плата: по договоренности, на основе средних рыночных расценок. Тематика: туризм, описания ...
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Требуется корректировка большого объема контента.
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