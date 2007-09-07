Работа с базами данных предприятий

Добрый вечер! Есть работа по сверке и корректировке (без стилистического и пр. редактирования). Задача: Сравнить обновленный исходник (английский) со старой версией перевода (русский). В русскую версию внести необходимые изменения/корректировки, чтобы привести в полное соответствие с обновленной ...
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Очень простая работа для тех кто не боится нудной работы. Необходимо в готовой базе данных в excel просто проставлять рубрики, причем не для каждой фирмы а для группы. Работы много требуется ответственный человек.
Во вложении пример части выполненой базы(работа заключается в заполнении 2 последних столбцов на основе кодов ОКВЭД). Рубрики можно брать с http://www.mogem.ru/
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