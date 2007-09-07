Работа с базами данных предприятий

Редактирование и КорректураЗакрыт16 заявок475 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Очень простая работа для тех кто не боится нудной работы. Необходимо в готовой базе данных в excel просто проставлять рубрики, причем не для каждой фирмы а для группы. Работы много требуется ответственный человек.

Во вложении пример части выполненой базы(работа заключается в заполнении 2 последних столбцов на основе кодов ОКВЭД). Рубрики можно брать с http://www.mogem.ru/

Укажите оплату за 1000 строк и сроки

16 лет назад
otrasly
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Burning_Brook
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
Заказчик порядочный. По предоплате не работает, но и не "кидает". Задания дает четкие и понятные. Если что - объясняет повторно. Приятные рабочие отношения. За рабочие - не выходит. Мне понравилось :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Сверка/корректировка текста (английский>русский)

    $100

    Добрый вечер! Есть работа по сверке и корректировке (без стилистического и пр. редактирования). Задача: Сравнить обновленный исходник (английский) со старой версией перевода (русский). В русскую версию внести необходимые изменения/корректировки, чтобы привести в полное соответствие с обновленной ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Оформить список литературы по правилам

    Оформить список литературы по правилам ВАК Беларуси - примерно 70 источников. Образец оформления см. в приложении. Красным я выделил те пункты, которые вам понадобятся (мог что-то пропустить) . Где понадобится - сократить отдельные слова, например, ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вычитка англо-русского словаря

    $30

    Есть англо-русский словарь из примерно 3000 английских слов в текстовом виде формата: enemy= враг недруг противник неприятель сатана (безоп.) социально опасный элемент (бот.) анемон ветреница (воен.) относящийся к противнику противник (разг.) актиния морской анемон (устар.) ворог (шутл.) время (эвф.) дьявол (юр.Н.П.) противник враждебный вражеский неприятельский вражий (рел.) враг рода человеческого дьявол energy= энергия сила усилия активность деятельность мощность энергоносители и производные инструменты (автом.) работа (выч.) запас энергии (геофиз.) волны (А.Череповский, словарь по прикладной геофизике, 1998 г.) (полигр.) чувствительность (психол.) внутренняя неотъемлемая сила реализованная потенциальность активная деятельность физическая деятельность результат активной деятельности (рекл.) энергоресурсы (страх.) ТЭК (тех.) энергетика (экон.) электроэнергия (эл.тех.) потреблённая ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт статьи

    $50

    Необходимо сделать несколько вариантов одной статьи, что бы для поисковиков они были уникальными. Важно не потерять смысл и качество. Количество вариантов: 20 статей Ориентировочная стоимость: 30 долларов.

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется рерайт текста

    Господа, нужно сделать несложный рерайтинг текста на тему подарков (кому, как и что дарить, как принято дарить и т.п.) Основное пожелание к рерайту – это сохранить приятный для чтения, легкий и качественный литературный стиль, соответственно, если ...

    Рерайт текста
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Редактировать ссылки в excel (add: нужен аналитик)

    $1200

    *** Господа, получил достаточно достойных предложений, и пока никому не отвечал,- сделаю это чуть позже. Дополнение. По этим отчётам в первую очередь мне нужен аналитик, который сможет создавать такие файлы, чтобы потом распределять работы по их ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад