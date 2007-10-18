Оформить список литературы по правилам ВАК Беларуси - примерно 70 источников. Образец оформления см. в приложении. Красным я выделил те пункты, которые вам понадобятся (мог что-то пропустить) . Где понадобится - сократить отдельные слова, например, ...
Сверка/корректировка текста (английский>русский)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Есть работа по сверке и корректировке (без стилистического и пр. редактирования).
Задача: Сравнить обновленный исходник (английский) со старой версией перевода (русский).
В русскую версию внести необходимые изменения/корректировки, чтобы привести в полное соответствие с обновленной английской версией.
Примечание: требуется только сверка (т.е. найти все изменения/расхождения версий) и внесение соответствующих корректировок. Стилистическая и прочая литературная обработка перевода не требуется!
Подробно о заказе:
1) Направление перевода: английский>русский (новая версия - исходный текст (английский) + старая версия - перевод (русская).
2) Тематика: стандартный годовой финансовый отчет.
3) Объем: 40-50 страниц
4) Стоимость: USD 2 / страница (1800 знаков)
5) Срок сдачи: 14.10.07 до 12.00 по Москве.
6) Способ оплаты: предпочтительно webmoney, но также можно Unistream, Contact, Western Union.
7) Оплата будет производиться: 16.10.07 в течение 1 рабочего дня.
Критерий: хорошее выполнение теста. Файл для теста прилагается (2 абзаца). Готовый тест и контакты высылайте на адрес: [email protected]
По возможности укажите электронный адрес, мобильный и/или ICQ для оперативной связи.
С уважением,
Олеся
Компания Прайм
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