Сверка/корректировка текста (английский>русский)

$100
Редактирование и КорректураЗавершен8 заявок455 просмотров
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Добрый вечер!

Есть работа по сверке и корректировке (без стилистического и пр. редактирования).

Задача: Сравнить обновленный исходник (английский) со старой версией перевода (русский).

В русскую версию внести необходимые изменения/корректировки, чтобы привести в полное соответствие с обновленной английской версией.

Примечание: требуется только сверка (т.е. найти все изменения/расхождения версий) и внесение соответствующих корректировок. Стилистическая и прочая литературная обработка перевода не требуется!

Подробно о заказе:

1) Направление перевода: английский>русский (новая версия - исходный текст (английский) + старая версия - перевод (русская).

2) Тематика: стандартный годовой финансовый отчет.

3) Объем: 40-50 страниц

4) Стоимость: USD 2 / страница (1800 знаков)

5) Срок сдачи: 14.10.07 до 12.00 по Москве.

6) Способ оплаты: предпочтительно webmoney, но также можно Unistream, Contact, Western Union.

7) Оплата будет производиться: 16.10.07 в течение 1 рабочего дня.

Критерий: хорошее выполнение теста. Файл для теста прилагается (2 абзаца). Готовый тест и контакты высылайте на адрес: [email protected]

По возможности укажите электронный адрес, мобильный и/или ICQ для оперативной связи.

С уважением,

Олеся

Компания Прайм

16 лет назад
PraimOlesya
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
apollinaris
Сергей 
40 летЙемен
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$25
Очень приятно работать с человеком. Быстро откликается на предложение, быстро принимается за работу. Добросоветстно и качественно выполняет работу и при этом успевает сдать ее раньше укзаанных сроков!
Чрезвычайно приятный в общении заказчик, оперативная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, остальным также рекомендую!
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