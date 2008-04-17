Сео-рерайт сайта.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт11 заявок451 просмотр

Есть сайт. На нем около 24 000 знаков.

Нужно сделать сео-рерайт под среднечастотные запросы. Цена - до 30 у.е. за все.

Нужно:

подобрать ключевые и согласовать

сделать сео-рерайт с выделением ключевиков и хорошим форматированием

должна быть читабельность текста.

Оплата - через сайт + отзыв.

Спасибо. Работа расчиата на 3-5 дней. Не очень срочная.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

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