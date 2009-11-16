Требуется обработка текстов

$50
Редактирование и КорректураЗавершен8 заявок437 просмотров
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Есть 75 текстов:

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Бюджет 150 руб.

Оплата по факту.

14 лет назад
GE0GRAF
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
PVA
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Оплата выполнена своевременно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество