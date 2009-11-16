Требуется обработка текстов

Нужно набить текст с аудифайлов. Аудиофайлы с конференций и семинаров. Есть разные записи около 1-4 часов Тема конференции и семинаров центры обработки данных. Цену укажите за 1 час ввода с аудиозаписи Оплата вебмани, рубли Возьму 2-3 исполнителя P.S. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 75 текстов:
Заголовок
Текст
Нужно добавить маркеры:
Бюджет 150 руб.
Оплата по факту.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура4 исполнителяЗавершен14 лет назад
Есть текст в doc с картинками и формулами. Нужно его качественно перевести в html.Завершен14 лет назад
Нужно сделать 5 статей по 2000 знаков. Тема "гранит и что из него делают". Сделать значит взять статью и отрерайтить 5 раз. Сделать нужно срочно - 1 день на это. Оплата желательно 1 у.е за 1000, ...Редактирование и Корректура3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужно отредактировать несколько десятков pdf документов - сменить шапку и так, по мелочи. ТЗ есть. Предлагаю 8 р/документРедактирование и Корректура20 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сопоставить готовый рубрикатор состоящий из 2 с небольшим тысяч рубрик с кодами ОКВЭД их около 1700. Один код может подходить к нескольким рубрикам, но не одна рубрика не должна остаться без присвоенного кода ОКВЭД. ...Закрыт14 лет назад
- $20
Есть база данных, собранная на сайте, то есть в открытом доступе. В ней 2-3 тысячи позиций. В каждой записи есть имя владельца, контактная информация, емаил и адрес сайта. Необходимо последовательно пройтись по каждой записи и ...Редактирование и Корректура26 заявокЗакрыт14 лет назад
Всем привет. Необходимо поредактировать текст для английской версии веб-сайта одной организации. Большая часть перевода выполнена довольно-таки качественно. Сверять правильность перевода во время редактирования текста надо с украинской версией веб-сайта, так что знание украинского языка для исполнителя обязательное. Количество знаков ...Завершен14 лет назад
Нужна распознать статьи и внести текст в файл exel. Исходники- jpg, djv, pdf. Формат А4. Количество 100 страниц . Ваши предложения . Просьба указать стоимость за работу и вашу аську. Если ...Редактирование и Корректура49 заявокЗакрыт14 лет назад
Корректировка текста на грамотность и семантически, писать в icq 711-037Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо выполнить грамотный рерайт (там где это можно сделать) служебной информации магазина (доставка, оплата..etc). В исходном материале 18к знаков без пробелов, кое-где текст помечен серым шрифтом - там где рерайт не нужен, пропускаем. Работа специфичная, сами понимаем, ...Завершен14 лет назад