Антикризисное управление

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Здравствуйте, Светлана.

Возможно ли выполнение Вами, указанной в методичке курсовой работы? Теоретическая часть на Ваш выбор, практическая часть СТРОГО в соответствии с требованиями и структурой методички ( антикризисный бизнес-план), т.к. одну работу мне уже вернули из-за несоответствия требованиям методички и высокого процента плагиата. Проверка на антиплагиат, уникальность не менее 70% Срок сдачи 18.04.2013

Напишите, за какую сумму возьметесь выполнить работу.

12 лет назад
Nina84
Нина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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