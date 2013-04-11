Антикризисное управление

Здравствуйте, Светлана.

Возможно ли выполнение Вами, указанной в методичке курсовой работы? Теоретическая часть на Ваш выбор, практическая часть СТРОГО в соответствии с требованиями и структурой методички ( антикризисный бизнес-план), т.к. одну работу мне уже вернули из-за несоответствия требованиям методички и высокого процента плагиата. Проверка на антиплагиат, уникальность не менее 70% Срок сдачи 18.04.2013

Напишите, за какую сумму возьметесь выполнить работу.