Авторы – Психология, Экономика, Право

Требуются авторы для выполнения научных работ по предметам

-Психология-Педагогика

Знание методов мат. статистики для подтверждения гипотез исследования.

-Экономика-Менеджмент-Финансы

-Маркетинг

-Право

профильное в/о , опыт выполнения практических курсовых работ, дипломов.

Оплата-Webmoney WMR, Яндекс-Деньги.

Оплата авторам производится каждую неделю в пятницу-субботу, если работа выполнена не менее чем за 4 дня до даты выплаты, иначе выплата переносится на следующую неделю.

Дипломные работы оплачиваются через 2 недели. Оплата производится в том случае, если работа выполнена и не находится на доработке.

Условия оплаты также могут быть оговорены С Вами индивидуально перед началом работы по проекту.

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