Авторы – Психология, Экономика, Право

Расширяющейся компании требуются авторы по тех дисциплинам! Нам нужны ответственные автры, ценящие своё время и труд, постоянная занятость, достойная оплата! Резюме направлять на [email protected]/ Будем рады сотрудничеству с вами!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются авторы для выполнения научных работ по предметам
-Психология-Педагогика
Знание методов мат. статистики для подтверждения гипотез исследования.
-Экономика-Менеджмент-Финансы
-Маркетинг
-Право
профильное в/о , опыт выполнения практических курсовых работ, дипломов.
Оплата-Webmoney WMR, Яндекс-Деньги.
Оплата авторам производится каждую неделю в пятницу-субботу, если работа выполнена не менее чем за 4 дня до даты выплаты, иначе выплата переносится на следующую неделю.
Дипломные работы оплачиваются через 2 недели. Оплата производится в том случае, если работа выполнена и не находится на доработке.
Условия оплаты также могут быть оговорены С Вами индивидуально перед началом работы по проекту.
Указывайте, пожалуйста, Ваш email для связи.
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