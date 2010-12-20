Исполнители расчетных студ. работ.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки200 просмотров
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Сайту ReshimNa5.ru нужны исполнители для выполнения расчетных работ по

физике (сейчас полно заказов такого типа http://reshimna5.ru/tasks/task_1281.docx),

экономике (сейчас есть заказик http://reshimna5.ru/tasks/task_1326.jpg),

статистике,

программированию (С++, С#, pascal, basic и тп) (есть заказ http://reshimna5.ru/tasks/task_1327.docx),

ТОЭ (электротехнике) (сейчас есть заказ http://reshimna5.ru/tasks/task_1325.jpg),

электронике,

химии,

физхимии,

теплотехнике,

теормеху,

сопромату

и другим предметам.

НЕ предлагать услуги по математике.

Условия сотрудничества описаны на сайте http://reshimna5.ru/sotrudnich.aspx

13 лет назад
dellmaster
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ILCDWork
Сергей 
42 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв(-1)
13 лет назад
$1
Человек сначала вроде нормально работал, а потом взял еще несколько заказов и просто исчез. Не отвечает ни по каким контактам. Не советую с ним работать.