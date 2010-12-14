Нужны специалисты по техническим специальностям

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок230 просмотров
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Просьба писать тех, кто действительно готов работать.

на сегодня в наличии задания по

электротехнике

электродинамике

радиоэлектронной аппаратуре

13 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад