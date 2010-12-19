Нужен репетитор по УСИ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка159 просмотров
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УСИ - управление сертификация и инноватика. Нужно помочь с экзаменационными задачами, тема вроде структурная схема автоматического регулирования с дополнительным сигналом.

Короче раздел автоматики, САУ - системы автоматизированного управления.

Пишите сюда или на мыло [email protected]

13 лет назад
Stanik
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад