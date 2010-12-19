Нужен репетитор по УСИ

Требуется автор практических работ по специальности юриспруденция. Указывайте по какому законодательству (РФ. Украина и т.д.) выполняете работы. Очень нужны люди делающие ПРАКТИКУ т.е. решающие задачи. В заявке сразу пишите опыт в решении задач. Если решаете задачи по ...
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УСИ - управление сертификация и инноватика. Нужно помочь с экзаменационными задачами, тема вроде структурная схема автоматического регулирования с дополнительным сигналом.
Короче раздел автоматики, САУ - системы автоматизированного управления.
Пишите сюда или на мыло [email protected]
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