Исполнители студенческих работ

Добрый день. В связи с расширением штата осуществляем дополнительный набор исполнителей на студенческие работы.

Заинтересовавшихся просьба указывать опыт работы в данной сфере, предметы, по которым вы можете выполнять работы, ваши контактные данные.

Также открылась вакансия менеджера по работе с клиентами, от заинтересовавшихся жду указания опыта работы в данной сфере, краткий рассказ о себе и контактные данные.