Исполнители студенческих работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт49 заявок834 просмотра
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Добрый день. В связи с расширением штата осуществляем дополнительный набор исполнителей на студенческие работы.

Заинтересовавшихся просьба указывать опыт работы в данной сфере, предметы, по которым вы можете выполнять работы, ваши контактные данные.

Также открылась вакансия менеджера по работе с клиентами, от заинтересовавшихся жду указания опыта работы в данной сфере, краткий рассказ о себе и контактные данные.

13 лет назад
Dzhan1984
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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