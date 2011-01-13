Требуются авторы студенческих работ

Расширяющейся компании требуются авторы по тех дисциплинам! Нам нужны ответственные автры, ценящие своё время и труд, постоянная занятость, достойная оплата! Резюме направлять на [email protected]/ Будем рады сотрудничеству с вами!
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Наша компания работает на рынке студенческих работ 11 лет. Сейчас мы активно развиваемся, поэтому приглашаем авторов для написания курсовых, дипломных и прочих студенческих работ.
При отклике прошу указывать дисциплины, на которых вы специализируетесь, желаемый объем заказов, опыт работы в данной сфере, ваши контактные данные
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