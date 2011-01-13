Требуются авторы по гуманитарному направлению

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен12 заявок252 просмотра
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Требуются авторы по гуманитарному направлению. Оплата в Яндексах. 493-400-834

13 лет назад
intellen
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
iolanta
Юлия 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$20
Работа выполнена точно в срок. Очень качественно, в полном соответствии с требованиями заказчика. Тщательная проработка списка основной и дополнительной литературы. Блестящий аналитический ум, внимательность к деталям и педантичность, с которой выполнена работа, - вот что отличает данного исполнителя. Спасибо за работу. Будем сотрудничать.:)))
С Айгуль приятно работать. Четкое ТЗ, любые уточнения в ходе выполнения - без проблем. Готова оказать помощь в поиске материала, при возникновении сложностей идет навстречу исполнителю. Оплата сразу же по выполнению задания. Рекомендую! Сама буду рада сотрудничать в дальнейшем.
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