Требуются авторы по гуманитарному направлению

Работа выполнена точно в срок. Очень качественно, в полном соответствии с требованиями заказчика. Тщательная проработка списка основной и дополнительной литературы. Блестящий аналитический ум, внимательность к деталям и педантичность, с которой выполнена работа, - вот что отличает данного исполнителя. Спасибо за работу. Будем сотрудничать.:)))