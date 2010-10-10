Бухучет. Отчет по практике

Здравствуйте. Срочно требуется помощь человека, разбирающегося в бухгалтерии!

Есть короткий текст практической работы для института (Отчет.doc). Тема "Анализ прибыли и рентабельности предприятия". Но все расчеты и таблицы в нем по 2008 год включительно. И есть данные, по которым этот текст писался, включая данные уже за 2009 и 2010 годы (Итоговый баланс.xls).

Задача: немного переделать текст под 2009-2010 годы и добавить в табличках и графиках данные за 2009 и 2010 годы.