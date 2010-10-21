Задание в прикрепленном файле, возможны уточнения по ходу выполнения работы сдача работы частями-по главам, оплата по факту методичку можно скачать здесь http://files.mail.ru/9pq1r4 объем 80 страниц+ приложения оригинальность от 85% необъодимо сделать: - диплом - аннотацию к диплому - речь - раздаточный материал цена 5000 рублей
Курсовая по мировой экономике для М. Чуйковой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание в прикрепленном файле
цена 700 р.
оплата по факту Сбербанк РФ
срок 10 дней после согласования плана
крайний срок на всю работу 24.10.2010 г.
- Похожие заказы
- $167Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Тема Различные формы и виды стимулирования и поощрения результативности труда работников... СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..…3 1.Понятие стимулирования……………………………………………….…4 2.Формы стимулирования…………………………………………………..5 2.1. Опережающие и подкрепляющие формы стимулирования…… 2.2. Индивидуальная и коллективная формы стимулирования……. 2.3. Позитивная и негативная формы стимулирования……………... 2.4. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема разработка стратегии развития торгового предпрития на примере ООО "Новый Гастроном ЯрМарка" 5 глав 1-теория 2-аналитическая 3-мероприятия 4-экономическая эффективность от предложенных мероприятий 5-правовая нужно сделать 2 и 3 главу.Завершен13 лет назад
Тема дипломной:Управление активами строительной организации в условиях кризиса (на примере ООО "Строитель", г. Киселевск) срок до 12 ноября.Закрыт13 лет назад
Нужно сделать курсовую работу. предмет организация нормирования оплаты труда ОНОТ состоит из 3-х глав. первая глава полностью готова. вторая глава готов пункт 2.1 нужно сделать пункт 2.2 и главу 3 данные все по предприятию есть. тема курсовой выделена планируемый бюджет 650 р.Завершен13 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Тема дипломного проекта "Разработка стратегии развития организации (на примере ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" Примерное содержание работы: ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. Теоретические основы формирования стратегии развития организации 1.1. Экономическое содержание стратегии: ее сущность и классификации 1.2. Основные этапы процесса ...Закрыт13 лет назад
Курсовой проект на тему "Организация труда на производстве нефте- или газодобывающем предприятии" Объём 30-35 страниц. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 25 источников. Оригинальность работы 80-85% . Срок сдачи работы до 10.10.2010 до 23.00 часов МСК.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В бюджетном учреждении. Содержание практики в бюджетном учреждении 1. Характеристика бюджетного учреждения, цель деятельности. 2. Организационная структура, функции служб и отделов. 3. Пользователи услуг, предоставляемых бюджетным учреждением. 4. Смета бюджетного учреждения: ее состав, структура, порядок формирования. 5. Источники финансирования деятельности учреждения ...Закрыт13 лет назад
Есть монография на английском по юриспруденции (вышлю, тут не прикрепится). По ней нужно написать реферат на английском языке. Реферат 10 листов. Потом с английского языка перевести реферат на русский язык (также 10 листов должно быть). Это ...Завершен13 лет назад