Диплом, логистика

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Закрыт1 заявка182 просмотра

Тема: Оптимизация проектирования и управления логистическими сбытовыми цепями (на примере дистрибуторской компании, продукты питания)

срок 30 дней

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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