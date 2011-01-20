Курсовая работа по дисциплине-дошкольная педагогика на тему- ненасильственное взаимодействие учителя с младшими школьниками в образовательном процессе. С практической частью. Требования к написанию стандартные. 40 страниц без приложений.
Курсовая, психология
Тема: Психология взрослых: возраст зрелости
Содержание: Введение. Актуальность. Практическая часть. Заключение
25-30 стр
срок 2 дня
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