Нужно сделать 2 реферата по гуманитарным темам.

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Закрыт4 заявки311 просмотров

Здравствуйте,уважаемые авторы.

Нужно сделать 2 реферата по предметам:

1.История отечества.

2. Русский Язык.

Кто возьмется?

Интересует цена и срок?

Оставляйте пожалуйста ваши контакты для связи.

А именно: Телефон,Скайп,Ася,Почта.

Предоплат нет.

Все,что есть по работе прикладываю.

С уважением фирма Счастливый Студент.

14 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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