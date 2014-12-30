Реализовать приложение в среде Visual Studio на языке C# для работы с объектом: «Заработная плата сотрудников предприятия» Объем:30-35стр 114343
Диплом методика формирования земельных участков
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1 и 2 главы нужны 8 января.
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