Диплом PR

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Закрыт3 заявки152 просмотра

Тип работы: Диплом

Предмет: Маркетинг

Предмет с бланка: PR

Тема работы: в файле с паролем 777

Объем работы: 75

Срок выполнения: 27-12-2013 либо пишите свой

Шрифт: 14

Интервал: 1,5

Сноски: Квадратные

Антиплагиат: от 70%

11 лет назад
rabotareferat2
Сергей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров