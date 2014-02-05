Ищем авторов по экономическим дисциплинам

Тема: "Формирование гуманности у младших подростков, как интегрированного качества личности". Введение (3 страниц) 1. Теоретическая. (не менее 12 страниц) 2. Пути методы и способы формирования гуманности у младших подростков как ...
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