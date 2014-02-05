Ищем авторов по экономическим дисциплинам

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Закрыт29 заявок465 просмотров

Добрый день

Компания na5ku.com.ua приглашает к сотрудничеству авторов по экономическим дисциплинам.

В заявке оставляйте контактные данные (желательно скайп), ваши расценки, а так же СПИСОК ДИСЦИПЛИН, по которым можете выполнять работы.

Оплата сдельная по каждой работы, оговаривается.

Важнейшими требованиями являются соблюдение сроков и адекватность.

11 лет назад
Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров