Сделать в дипломе по психологии Мат. Статистику

Бюджет разумеется с учетом срочности.

Всего 2 задачи, можно выбрать 1 из 2 или обе.

В дипломе по психологии не хватает методов мат статистики,

В работе только сравнительные диаграммы и таблицы, результаты по опросникам сводные по группам.

1. Нужно сделать мат статистику сегодня, т.к. завтра последний день сдачи

и/или

2. Рассмотреть замечания по диплому, которые будут высланы ночью; и то, что возможно, исправить до утра. Понятное дело, не видя замечаний, сейчас говорить трудно, но тут важна возможность рассмотреть их ночью и выполнить к утру.