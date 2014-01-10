Курсовая мед.направление

$30
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Завершен1 заявка126 просмотров

25 страниц +приложения

ссылка на литературу которую можно и нужно использовать+ваша

http://yadi.sk/d/CUOy6hkFE5d77

5 курс

АП 70%

срок 15 вечер

оплата ЯД по курсу 1 уе=30 руб.

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

elnarach
Альбина 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$30
5 дней
Очередное удачное сотрудничество. Спасибо за помощь
С Еленой сотрудничали не первый раз, все как всегда хорошо, четко, понятно, быстрая оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

elnarach
Альбина 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад