Необходимо написать реферат по логике на тему "Гипотеза и судебная версия", в котором нужно будет проанализировать детективное произведение(шаблон в прикрепленных файлах). Делать в строгом соответствии с шаблоном,со всеми формулами,указанными там. Детектив обязательно должен быть 2012-2013 ...
Курсовая работа
тема:банкет за столом с частичным обслуживанием официантами по случаю бракосочетанию на 30 человек в
ресторане 1-ого класса или кафе
1 Введение
Современное состояние и перспективы развития общественного питания.
2 Теоретическая часть
2.1 Характеристика типа предприятия общественного питания.
2.1.1 Перечень предоставляемых услуг;
2.1.2 Рациональное размещение предприятия.
2.2 Маркетинговая программа предприятия.
2.2.1 Определение сегмента потребителей;
2.2.2 Мотив посещения данного предприятия;
2.2.3 Спрос на реализуемую продукцию и услуги предприятия;
2.2.4 Рекламная политика и эмблема предприятия.
2.3 Методы и формы обслуживания.
2.3.1 Функциональное назначение;
2.3.2 Количество мест в зале;
2.3.3 Квалификация персонала;
2.3.4 Расчет с потребителями.
2.4 Характеристика и состав помещений.
2.4.1 Стиль предприятия;
2.4.2 Взаимосвязь функциональных групп помещений.
2.5 Материально-техническая база обслуживания.
2.5.1 Подбор оборудования и размещение его в зале;
2.5.2 Идентификация посуды и приборов на предприятии;
2.5.3 Ассортимент столового белья.
2.6 Перечень документов, составляющих нормативно-правовую базу деятельности предприятия.
2.7 Управление предприятием.
2.7.1 Профессионально-должностной состав;
2.7.2 Должностные обязанности обслуживающего персонала;
2.7.3 Схема управления предприятием.
2.8 Меню и карта вин предприятия. Принципы составления меню.
2.9 Характеристика банкета (приема).
2.10 Этапы организации обслуживания банкета (приема).
2.10.1 Уборка помещения;
2.10.2 Расстановка мебели в залах;
2.10.3 Порядок получения и подготовка посуды и приборов;
2.10.4 Правила сервировки стола;
2.10.5 Музыкальное обслуживание.
2.11 Элементы обслуживания банкета (приема).
2.11.1 Встреча, размещение и обслуживание гостей;
2.11.2 Правила подачи продукции сервис-бара;
2.11.3 Последовательность и правила подачи блюд и закусок;
2.11.4 Проводы посетителей;
2.11.5 Уборка со стола.
2.12 Роль менеджера в организации и обслуживании банкете (приема).
3 Расчетная часть
3.1 Прием заказа у клиента на банкет (прием).
3.2 Меню банкета (приема).
3.3 Заказ-счет.
3.4 Расчет количества столов и столового белья.
3.5 Заявка на посуду. приборы и столовое белье.
3.6 Расчет-заявка на производство.
3.7 Расчет-заявка на продукцию сервис-бара.
3.8 Изменение заказа.
5 Выводы и предложения.
6 Литература
обьем 40-45 стр
требования в эл виде.
Заявки фрилансеров
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