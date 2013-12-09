Курсовая работа

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тема:банкет за столом с частичным обслуживанием официантами по случаю бракосочетанию на 30 человек в

ресторане 1-ого класса или кафе

1 Введение

Современное состояние и перспективы развития общественного питания.

2 Теоретическая часть

2.1 Характеристика типа предприятия общественного питания.

2.1.1 Перечень предоставляемых услуг;

2.1.2 Рациональное размещение предприятия.

2.2 Маркетинговая программа предприятия.

2.2.1 Определение сегмента потребителей;

2.2.2 Мотив посещения данного предприятия;

2.2.3 Спрос на реализуемую продукцию и услуги предприятия;

2.2.4 Рекламная политика и эмблема предприятия.

2.3 Методы и формы обслуживания.

2.3.1 Функциональное назначение;

2.3.2 Количество мест в зале;

2.3.3 Квалификация персонала;

2.3.4 Расчет с потребителями.

2.4 Характеристика и состав помещений.

2.4.1 Стиль предприятия;

2.4.2 Взаимосвязь функциональных групп помещений.

2.5 Материально-техническая база обслуживания.

2.5.1 Подбор оборудования и размещение его в зале;

2.5.2 Идентификация посуды и приборов на предприятии;

2.5.3 Ассортимент столового белья.

2.6 Перечень документов, составляющих нормативно-правовую базу деятельности предприятия.

2.7 Управление предприятием.

2.7.1 Профессионально-должностной состав;

2.7.2 Должностные обязанности обслуживающего персонала;

2.7.3 Схема управления предприятием.

2.8 Меню и карта вин предприятия. Принципы составления меню.

2.9 Характеристика банкета (приема).

2.10 Этапы организации обслуживания банкета (приема).

2.10.1 Уборка помещения;

2.10.2 Расстановка мебели в залах;

2.10.3 Порядок получения и подготовка посуды и приборов;

2.10.4 Правила сервировки стола;

2.10.5 Музыкальное обслуживание.

2.11 Элементы обслуживания банкета (приема).

2.11.1 Встреча, размещение и обслуживание гостей;

2.11.2 Правила подачи продукции сервис-бара;

2.11.3 Последовательность и правила подачи блюд и закусок;

2.11.4 Проводы посетителей;

2.11.5 Уборка со стола.

2.12 Роль менеджера в организации и обслуживании банкете (приема).

3 Расчетная часть

3.1 Прием заказа у клиента на банкет (прием).

3.2 Меню банкета (приема).

3.3 Заказ-счет.

3.4 Расчет количества столов и столового белья.

3.5 Заявка на посуду. приборы и столовое белье.

3.6 Расчет-заявка на производство.

3.7 Расчет-заявка на продукцию сервис-бара.

3.8 Изменение заказа.

5 Выводы и предложения.

6 Литература

обьем 40-45 стр

требования в эл виде.

11 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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