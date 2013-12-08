Курсовая по материаловедению

$55
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Закрытнет заявок111 просмотров

ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!

Помогите выполнить курсовую по данному заданию, файлы прикрепляю

Срок написания до 13 декабря включительно, прислать нужно того же числа до 17:00

11 лет назад
Exclusivka
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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