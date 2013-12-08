Необходимо сделать 35-40 несложных слайдов. текст для слайдов будет предоставлен. рисовать руками ничего не надо. В предложениях указывайте: 1. стоимость и сроки 2. Skype или почта для связи ...
Курсовая по материаловедению
ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!
Помогите выполнить курсовую по данному заданию, файлы прикрепляю
Срок написания до 13 декабря включительно, прислать нужно того же числа до 17:00
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