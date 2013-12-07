Диплом по Прикладной информатике в экономике

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Требуется написать новый диплом, либо продолжить начатый мной: «Разработка программно-инструментального комплекса для управления деятельностью вендингового предприятия»

Сроки сильно ограничены. Пишите сроки и цену.

11 лет назад
leored
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
67 отзывов(-3)

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