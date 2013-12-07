Курсовая теория управления

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Закрыт4 заявки90 просмотров

Тема:История управленческой мысли.

Объем- 25-30 стр

АП- 70%

Срок- 3-4 дня

11 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров