Курсовая по теории государства и права

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Завершен4 заявки93 просмотра

Нужно выполнить курсовую по теории государства и права. Работа теоретическая. Объем 35 страниц.

Необходимо 2 главы, 14 шрифт.

11 лет назад
ylunu
Юлия 
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$40
4 дня
Впервые сотрудничали с Сергеем, вот результат - работа была выполнена строго в срок. Были небольшие доработки, но все успешно исправлено и сдано. Продолжаем сотрудничество по другим проектам.
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Заявки фрилансеров

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад