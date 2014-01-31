Нужно выполнить курсовую работу по экономике. 3 главы, 35 страниц, 14 шрифт. Теория + статистика + анализ. Без расчетов. Работа срочная.
Курсовая ПГС
Факультет: строительство
Предмет, дисциплина: архитектура гражданский и промышленных зданий
Тема работы: проект промышленного здания
Тип работы: Курсовой проект
Содержание: Теория+практика
Объем работы: 35л
Срок выполнения: 15 дек
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