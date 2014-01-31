Курсовая ПГС

$160
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Завершен1 заявка91 просмотр

Факультет: строительство

Предмет, дисциплина: архитектура гражданский и промышленных зданий

Тема работы: проект промышленного здания

Тип работы: Курсовой проект

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 35л

Срок выполнения: 15 дек

11 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

makaksik
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
5 дней
Спасибо за отличную работу!

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makaksik
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад