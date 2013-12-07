Курсовая по экономике

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Закрыт5 заявок121 просмотр

Нужно выполнить курсовую работу по экономике. 3 главы, 35 страниц, 14 шрифт. Теория + статистика + анализ. Без расчетов. Работа срочная.

11 лет назад
ylunu
Юлия 
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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