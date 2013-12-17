Реферат

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Завершен2 заявки130 просмотров

Написать реферат электрике. Исполнителю предоставлю схему и тд. Реферат не менее 20 листов.

ЕСЛИ ВЫ НЕ СООБРАЖАЕТЕ В ЭЛЕКТРИКЕ ТО НЕ ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКУ!!!

Не забываем указывать сроки и цену...

11 лет назад
Shade876
Евгений 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Coxswain
Вадим 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
3 дня
Реферат выполнен качественно и в срок. Спасибо за работу...
Приятно иметь дело с честным заказчиком, который предоставляет четкое задание и вовремя платит . Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Coxswain
Вадим 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад