Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ. Требуется выполнение дипломной работы (юр.фак) на тему – Административно-правовой статус МВД РФ. Объем работы – 60 стр. + приложения. Обязательно наличие в ...
Подбор психологических тестов для сотрудников
Нужна консультация психолога по тому, каким образом при отборе сотрудников тестировать их на такие качества, как внимание к деталям, аккуратность, склонность к перфекционизму и в то же время – умение видеть задачу целиком и проектировать красивые пути решения этой задачи.
Сейчас у нас не получается определять, обладает ли этими качествами сотрудник, быстрее чем через 2-3 месяца после начала работы. В идеале хотелось бы это делать на этапе отбора. Нужен специалист, который бы помог решить эту проблему: предложил какие-либо методики собеседования, специальные психологические тесты и пр.
Те тесты, что есть в открытом доступе, в большинстве своем слишком просты, т.к. вопросы из них часто явно подразумевают ответы, гарантирующие высокий балл.
В приложении к проекту есть ссылки на несколько тестов, которые показались мне более-менее адекватными. Нужно дать характеристику этим тестам, то есть сказать, насколько им можно доверять, и предложить что-то свое, можно на английском языке.
Для упрощения понимания можно считать, что наша компания отбирает архитекторов, задача которых – построить красивое здание с кучей мелких деталей, которое будет стоять несколько веков. Нам нужно отбирать сотрудников, которые по личностным качествам склонны к этой работе, о профессиональных навыках речи тут не идет.
Подобную консультацию я заказываю первый раз, поэтому не знаю, как ценник формируется. Назовите свои условия сами. В заявке просьба указывать образование и опыт работы.
Оплата будет в WMR.
Первоначально – связь через личку.
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