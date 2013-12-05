Подбор психологических тестов для сотрудников

Нужна консультация психолога по тому, каким образом при отборе сотрудников тестировать их на такие качества, как внимание к деталям, аккуратность, склонность к перфекционизму и в то же время – умение видеть задачу целиком и проектировать красивые пути решения этой задачи.

Сейчас у нас не получается определять, обладает ли этими качествами сотрудник, быстрее чем через 2-3 месяца после начала работы. В идеале хотелось бы это делать на этапе отбора. Нужен специалист, который бы помог решить эту проблему: предложил какие-либо методики собеседования, специальные психологические тесты и пр.

Те тесты, что есть в открытом доступе, в большинстве своем слишком просты, т.к. вопросы из них часто явно подразумевают ответы, гарантирующие высокий балл.

В приложении к проекту есть ссылки на несколько тестов, которые показались мне более-менее адекватными. Нужно дать характеристику этим тестам, то есть сказать, насколько им можно доверять, и предложить что-то свое, можно на английском языке.

Для упрощения понимания можно считать, что наша компания отбирает архитекторов, задача которых – построить красивое здание с кучей мелких деталей, которое будет стоять несколько веков. Нам нужно отбирать сотрудников, которые по личностным качествам склонны к этой работе, о профессиональных навыках речи тут не идет.

Подобную консультацию я заказываю первый раз, поэтому не знаю, как ценник формируется. Назовите свои условия сами. В заявке просьба указывать образование и опыт работы.

Оплата будет в WMR.

Первоначально – связь через личку.