ЖБК раздел к дипломной строительной работе

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Закрыт2 заявки80 просмотров

Нужно сделать ЖБК дипломную работу и ещё один ЖБК раздел отдельно,сроки до 25 декабря

выполнять нужно уже по готовому дипломному проекту. Пожалуйста пишите,приступать уже сейчас нужно. Всю информацию вам вышлю.

11 лет назад
natbakar42
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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