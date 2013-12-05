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ЖБК раздел к дипломной строительной работе
Нужно сделать ЖБК дипломную работу и ещё один ЖБК раздел отдельно,сроки до 25 декабря
выполнять нужно уже по готовому дипломному проекту. Пожалуйста пишите,приступать уже сейчас нужно. Всю информацию вам вышлю.
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