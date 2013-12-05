Автор по специальностям ПГС (строительство)

$2500
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Закрыт4 заявки154 просмотра

Требуется автор по специальностям ПГС, работа есть и приступить можно сейчас.

Очень нужен специалист ЖБК, и так далее же по другим специальностям

Предлагаем:

- Стабильная оплата

- Постоянный объем работы (10 месяцев году)

Если работать на нас на постоянной основе будет взаимовыгодно! Очень здорово,если Вы владеете двумя строительными специальностями.

Пожалуйста напишите,что именно вы выполняете,в каких специальностям сильны и примерные сроки выполнения.

11 лет назад
natbakar42
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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