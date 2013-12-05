Диплом: Информатика и ИКТ

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Методика изучения БД в профильном курсе «Информатика и ИКТ»

Объем: 65 стр.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

К диплому нужна презентация и доклад.

Интересует цена и срок.

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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