Автор по экономике и юриспруденции

Необходим постоянный автор,который планирует стабильно работать дистанционно и стабильно получать оплату.

Ответственный, не халтурщик,а главное компетентен в экономических и юридических дисциплинам. Необходимо делать все поправки до сдачи. Одноразовые проекты не интересуют,только долгосрочное сотрудничество,необходимо быть на связи ежедневно с 12.00 до 19.00 кроме выходных.Объем работы 12 месяцев в году.

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