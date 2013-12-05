Автор по экономике и юриспруденции

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок157 просмотров

Необходим постоянный автор,который планирует стабильно работать дистанционно и стабильно получать оплату.

Ответственный, не халтурщик,а главное компетентен в экономических и юридических дисциплинам. Необходимо делать все поправки до сдачи. Одноразовые проекты не интересуют,только долгосрочное сотрудничество,необходимо быть на связи ежедневно с 12.00 до 19.00 кроме выходных.Объем работы 12 месяцев в году.

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11 лет назад
natbakar42
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров