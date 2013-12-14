Тема работы: Сталин и советская наука

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Завершен5 заявок185 просмотров

Направление работы : Гуманитарные дисциплины

Предмет : История

Тема (описание работы) : Сталин и советская наука

Объем :15-20 стр

Срок сдачи (ДД.ММ.ГГ) : 16.12.13

Вид работы : referat

Тип работы : Теоретическая

11 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$20
8 дней
Отличная работа и в сроки! Рекомендую
Очень понравилось работать с Дмитрием! Четкое ТЗ, оперативная проверка и оплата, приятное общение. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад