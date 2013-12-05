Необходим постоянный автор,который планирует стабильно работать дистанционно и стабильно получать оплату. Ответственный, не халтурщик,а главное компетентен в экономических и юридических дисциплинам. Необходимо делать все поправки до сдачи. Одноразовые проекты не интересуют,только долгосрочное сотрудничество,необходимо быть ...
Экономика предприятия
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО "ХХХХХХХХХ ХЛЕБ" ХХХХХХХХ обл.
в книжке Савицкой 18 глава с 230 страницы расписано по очередности разделы их там 6 штук что должно входить в курсовую работу.
В работе нужно разобрать эти 6 разделов написать выводы .
То есть
1 часть это характеристика предприятия (это есть)
.2 часть аналитическая часть
2.1 задачи и инфо обеспечение
2.2 анализ инамики и выполенния плана..
2.3 анализ ассортимента.
.2.4 анализ качества
.2.5 анализ ритмичности
2.6 анализ факторов и резервов
3 часть выводы и рекомендации.Диаграммы.
Предложить улучшение мероприятия, резервы расчитать.
Методичка по ссылке: http://rghost.ru/50696666
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