Экономика предприятия

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО "ХХХХХХХХХ ХЛЕБ" ХХХХХХХХ обл.

в книжке Савицкой 18 глава с 230 страницы расписано по очередности разделы их там 6 штук что должно входить в курсовую работу.

В работе нужно разобрать эти 6 разделов написать выводы .

То есть

1 часть это характеристика предприятия (это есть)

.2 часть аналитическая часть

2.1 задачи и инфо обеспечение

2.2 анализ инамики и выполенния плана..

2.3 анализ ассортимента.

.2.4 анализ качества

.2.5 анализ ритмичности

2.6 анализ факторов и резервов

3 часть выводы и рекомендации.Диаграммы.

Предложить улучшение мероприятия, резервы расчитать.

Методичка по ссылке: http://rghost.ru/50696666