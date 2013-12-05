Дипломная работа

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Предмет: Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости

Тема:

Не дали тему дипломной работы,сказали читайте методичку и выполняйте все по ней

Тип работы: Дипломная работа

Кол-во страниц: 70

Шрифт: 12 pt

10 - 11 нужно показать на проверку.

11 лет назад
natbakar42
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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