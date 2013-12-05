Курсовая по микроэкономике

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Закрыт5 заявок127 просмотров

Курсовая по микроэкономике.

Тема :« Сущность, виды и эффективность инвестиций в человеческий капитал.

Oбъем 30 стр

Оригинальность не менее 70%

Требуется составить план!

Сроки 5-6 рабочих дней с момента утверждения плана руководителем.

11 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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