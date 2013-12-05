Диплом: Логопедия

$150
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Закрыт2 заявки107 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Формирование самоконтроля речевой деятельности как средство преодаления общее недоразвитие речи у старших дошкольников.

Объем: 80 стр.

Уникальность от 70% по системе антиплагиат.

Цена 5000р.

Срок 7-10 дней.

К диплому нужно: план,презентация и доклад.

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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