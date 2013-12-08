Нужно сделать ЖБК дипломную работу и ещё один ЖБК раздел отдельно,сроки до 25 декабря выполнять нужно уже по готовому дипломному проекту. Пожалуйста пишите,приступать уже сейчас нужно. Всю информацию вам вышлю.
Отчет по практике (логистика) (5833)
Педагогическая практика на предприятии
Объем - 20-25 стр.
Срок - 8.12.13
На все вопросы отвечу. Так же возможно сдвинуть сроки сдачи, но не желательно.
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