Отчет по практике (логистика) (5833)

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Педагогическая практика на предприятии

Объем - 20-25 стр.

Срок - 8.12.13

На все вопросы отвечу. Так же возможно сдвинуть сроки сдачи, но не желательно.

11 лет назад
redkaja
38 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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