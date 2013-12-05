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Диплом – Административно-правовой статус МВД РФ.
Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.
Требуется выполнение дипломной работы (юр.фак) на тему – Административно-правовой статус МВД РФ.
Объем работы – 60 стр. + приложения.
Обязательно наличие в работе: содержания, введения, 2 глав по плану согласно методических указаний, заключения, списка литературы объемом не менее 40 источников, ссылок на источники по тексту, приложений.
План:
Введение
Глава 1 Министерство внутренних дел Российской Федерации, как федеральный орган исполнительной власти.
1.1 История становления Министерства внутренних дел Российской Федерации.
1.2 Система Министерства внутренних дел российской Федерации и ее подчиненность.
1.3 Полномочия и задачи Министерства внутренних дел Российской Федерации и их виды.
Глава 2 Сущность и содержание административно-правового статуса Министерства внутренних дел Российской Федерации.
2.1 Понятие административно-правового статуса Министерства внутренних дел Российской Федерации.
2.2 Структура центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации
2.3 Основные направления совершенствования деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации в период реформирования
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
В работе обязательно использование свежей литературы (2009-2012 гг.), наличие графиков и таблиц, составленных на основе современных статистических данных.
Работы скопированные из Интернета – не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат).
Все методические материалы – приложены.
Оплата работы – поэтапная по мере сдачи или по СБР.
Ждем Ваших предложений.
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