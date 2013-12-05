Диплом – Административно-правовой статус МВД РФ.

Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.

Требуется выполнение дипломной работы (юр.фак) на тему – Административно-правовой статус МВД РФ.

Объем работы – 60 стр. + приложения.

Обязательно наличие в работе: содержания, введения, 2 глав по плану согласно методических указаний, заключения, списка литературы объемом не менее 40 источников, ссылок на источники по тексту, приложений.

План:

Введение

Глава 1 Министерство внутренних дел Российской Федерации, как федеральный орган исполнительной власти.

1.1 История становления Министерства внутренних дел Российской Федерации.

1.2 Система Министерства внутренних дел российской Федерации и ее подчиненность.

1.3 Полномочия и задачи Министерства внутренних дел Российской Федерации и их виды.

Глава 2 Сущность и содержание административно-правового статуса Министерства внутренних дел Российской Федерации.

2.1 Понятие административно-правового статуса Министерства внутренних дел Российской Федерации.

2.2 Структура центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации

2.3 Основные направления совершенствования деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации в период реформирования

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

В работе обязательно использование свежей литературы (2009-2012 гг.), наличие графиков и таблиц, составленных на основе современных статистических данных.

Работы скопированные из Интернета – не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат).

Все методические материалы – приложены.

Оплата работы – поэтапная по мере сдачи или по СБР.

Ждем Ваших предложений.