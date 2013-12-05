Курсовая работа – Современный общевойсковой бой

Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.

Требуется выполнение курсовой работы на тему – Современный общевойсковой бой: основные виды.

Объем работы – 40 стр. + приложения.

Обязательно наличие в работе: содержания, введения, 2 глав, заключения, списка литературы объемом не менее 25 источников, ссылок на источники по тексту, приложений.

В работе обязательно использование свежей литературы (2009-2012 гг.), наличие графиков и таблиц, составленных на основе современных статистических данных.

Также к работе необходимо подготовить презентацию в PowerPoint на 10-15 слайдов, которая должна кратно иллюстрировать содержание работы, содержать графики, таблицы, рисунки.

Работы скопированные из Интернета – не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат).

Оплата работы – поэтапная по мере сдачи или по СБР.

Ждем Ваших предложений.