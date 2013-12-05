Нужна консультация психолога по тому, каким образом при отборе сотрудников тестировать их на такие качества, как внимание к деталям, аккуратность, склонность к перфекционизму и в то же время – умение видеть задачу целиком и проектировать ...
Курсовая работа – Современный общевойсковой бой
Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.
Требуется выполнение курсовой работы на тему – Современный общевойсковой бой: основные виды.
Объем работы – 40 стр. + приложения.
Обязательно наличие в работе: содержания, введения, 2 глав, заключения, списка литературы объемом не менее 25 источников, ссылок на источники по тексту, приложений.
В работе обязательно использование свежей литературы (2009-2012 гг.), наличие графиков и таблиц, составленных на основе современных статистических данных.
Также к работе необходимо подготовить презентацию в PowerPoint на 10-15 слайдов, которая должна кратно иллюстрировать содержание работы, содержать графики, таблицы, рисунки.
Работы скопированные из Интернета – не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат).
Оплата работы – поэтапная по мере сдачи или по СБР.
Ждем Ваших предложений.
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